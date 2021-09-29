شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الزمالك: نجحنا فى قيد الجزيري وننتظر بطاقة أوناجم الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحامي الدولي نصر عزام أن الزمالك نجح في قيد سيف الجزيري في القائمة بعد تقديم المستندات واللوائح التي تؤكد أحقية النادي في قيد الاعب، موضحا أن النادي الأبيض ينتظر بطاقة أوناجم الدولية.

وأضاف عزام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "علينا تقديم مذكرات من نادي الزمالك ودفاعات لرفع عقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين".

وتابع محام نادي الزمالك: "حصلنا على موافقة الفيفا لقيد محمد اوناجم ويتبقى استعادة البطاقة الدولية من الاتحاد المغربي".

وأضاف: الصفقات الجديدة تحتاج إلى رفع الإيقاف لقيدهم ونتخذ كل الاجراءات التى نحافظ بها على حقوق النادى ونحاول رفع العقوبة وكنت توليت استئناف المصرى من قبل وقمنا بإلغاء العقوبة قبل فترة القيد الثانية، ولكن الموضوع ليس سهلاً مع الفيفا.

وواصل: نسلك كل الطرق الممكنة للحصول على قرار من المحكمة الدولية على إلغاء العقوبة قبل الفترة الأولى ونتمنى أن تكون هناك أخبار إيجابية في الفترة المقبلة.

وعن مديونيات الزمالك قال عزام: نجحنا في تخفيض 6.5 مليون دولار من مديونيات الزمالك بعدما سلكنا الطرق الودية مع بعض الأطرف مثل جروس ونادى حميد أحداد، كان هناك المثير من الملفات وكنا نحاول إغلاق جميع القضايا لتكون سبب في موافقة المحكمة الرياضية على رفع عقوبة إيقاف القيد.