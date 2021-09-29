شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى فى صورة جديدة من الاحتفال بعيد ميلاده مع سعد لمجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم المغربي اشرف بن شرقي، خلال الأيام الماضية، بعيد ميلاده الـ27، ونشر بن شرقي صورة جديدة من الاحتفال بعيد ميلاده على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ويشاركه فيها في الاحتفال المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث ظهرا وهما برفقهم بعضهم البعض، وعلق بن شرقي قائلا: "وقت لا ينسى مع أخي سعد لمجرد".



اشرف بن شرقى على انستجرام

واحتفل المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، الجمعة الماضية، بعيد ميلاده الـ"27" فهو من مواليد 24 سبتمبر 1994، بن شرقى تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربى أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.



اشرف بن شرقى وسعد لمجرد

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 7 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 6 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.