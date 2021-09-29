شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يستعرض مهاراته في تدريبات المصرى البورسعيدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري، مهارته في تدريبات الفريق الجماعية خلال المعسكر المغلق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي المصرى على لقطة استعرض المدرب لمهاراته أمام اللاعب: "لا زال يتقنها".

ورفض التونسى معين الشعبانى، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إقامة معسكر خارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد محليا وقاريا، وفضل الشعبانى إقامة معسكر داخلي في الأسابيع الثلاثة المقبلة، لدراسة الفريق جيدا، وإعداد تقرير منفصل عن كل لاعب، لوضع التشكيل المناسب لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الدور الـ32 لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

وأتم محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الاتفاق مع مسئولي عدد من الأندية على إقامة مباريات ودية تجمع ما بين المصري وتلك الأندية خلال انتظامه بمعسكره المغلق الحالي ببرج العرب.

ويستهل النسور الخضر مشوار مبارياتهم الودية بملاقاة فريق الجمارك البورسعيدي بعد غد الخميس بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب والذي يستضيف في اليوم التالي مباراة المصري وفريق العبور السكندري.

فيما يشهد يوم الثلاثاء الموافق الخامس من أكتوبر المقبل ملاقاة المصري لفريق الهلال المطروحي قبل يوم واحد من ملاقاة الجزيرة مطروح ، ويختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية بملاقاة فريق سموحة بملعبه في الثامن من أكتوبر المقبل.



معين الشعبانى (1)