شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شيكابالا: الجبلاية ملزمة بتنفيذ العقوبة حال تخفيضها وسنتجه للفيفا بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كمال شعيب محامى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن العقوبة الموقعة على اللاعب من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم ظالمة.

وقال كمال شعيب فى تصريحات للإعلامى كريم حسن شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم": "العقوبة غير مستندة على أى بند فى اللائحة من الأساس".

وتابع محامى شيكابالا: "حال تخفيف العقوبة من جانب مركز التسوية والتحكيم فإن القرار سيكون ملزم للاتحاد المصرى لكرة القدم، وسنتجه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إذا كان قرار مركز التسوية والتحكيم مؤيد لعقوبة الاتحاد المصرى لكرة القدم".

ينضم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، إلى تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء، بعد الغياب عن معسكر الفريق طوال الفترة الماضية فى برج العرب، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بالغياب عن المعسكر لإيقافه 8 مباريات.

واتفق كارتيرون مع شيكابالا على خوض تدريبات لمدة 5 أيام فى الرمل خلال الأسبوع القادم، وذلك لرفع اللياقة البدنية الخاصة به.

وعاد الزمالك للتدريب على ملعبه الثلاثاء، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض تدريبات الفريق على ملعب النادى، استعدادا للقاء بيراميدز الودى، المقرر إقامته الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوى.