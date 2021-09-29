شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم أحمد على من البنك الأهلى لمدة موسمين رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2021_2022، حيث نجح في إتمام التعاقد مع المهاجم أحمد على مهاجم نادى البنك الأهلى وبيراميدز والبنك الأهلى السابق السابق بعقد يمتد لموسمين .

ويمتلك أحمد على خبرات كبيرة كهداف متميز بالدورى المصرى وأنهى الموسم الماضى مُسجلاً 11 هدفا مع فريقه السابق البنك الأهلى، وسبق له تمثيل أندية الإسماعيلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وإنبى.

ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى، فيما رحب حسام حسن المدير الفني للفريق والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بانضمام "على" لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدين بقدرات اللاعب الفنية كأحد المهاجمين البارزين بالدوري المصري.