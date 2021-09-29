شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: شوقى غريب مُطالب بالاعتذار عن تدريب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالاعتذار عن مهمة تدريب المنتخب الأولمبي بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، موضحا أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، ليس له علاقة باختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وأضاف طولان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "فينجادا لا يعرف شيئا عن اختيارات الأجهزة الفنية، هناك شخصان يتحكمان في مثل هذه الأمور وهما أبو ريدة ووكيل اللاعبين محمد شيحة، معروف من وراء هذه الاختيارات، ودور الوكلاء ومن يدير اتحاد الكرة".

وعن اختيار شوقي غريب لقيادة المنتخب الأولمبي مرة أخرى، أكد طولان أنه لا يريد التعليق على اختيار زميل، لكنه يرى أن اتحاد الكرة يناقض نفسه أحيانا.

وواصل طولان: "لو كنت مكان غريب لاعتذرت عن عدم قبول المهمة، لأن هناك حالة عدم رضا جماهيري عنه دون سبب واضح، مثلما حدث مع حسام البدري أيضا".

في سياق متصل، أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه مستاء من الهجوم عليه بعد إعادة تعيينه، مشيرا إلى أنه حقق كل الأهداف المطلوبة ولا يعرف سبب هذا الهجوم، مضيفا: "لا أمانع رحيلى فى حالة انتخاب مجلس جديد للجبلاية بعد رحيل اللجنة الحالية وأنا فى مهمة وطنية وتحت أمر المنتخب فى أى وقت، ولا أضع أى شروط وإذا طلبونى فى أى وقت سأوافق وأذا طلبوا رحيلى لا مانع على الإطلاق".

وأوضح شوقى غريب، أنه لم يفشل مع المنتخب الأولمبى حتى يتعرض لهذا الهجوم، مضيفا: "اتحاد الكرة حجزلنا تذاكر عودة بعد الدور الأول فى الأولمبياد ولكننا نجحنا فى التأهل للدور التالى وخسرنا من البرازيل التى فازت باللقب، وأنه كان مطلبا جماهيريا لقيادة منتخب مصر الاول بعد الفوز بأمم افريقيا 2019 فى مصر".

وأشار شوقى غريب إلى أن عمر المنتخب الأولمبى الجديد سنتين ونصف السنة، حيث تقام أولمبياد 2024 فى شهر يونيو، موضحا أنه سيتم إعفاء المنتخب الأولمبى من الدور الأول من التصفيات الأفريقية لأننا أصحاب اللقب، وسيعمل على التجمع أثناء توقفات المنتخب الأول لعمل معسكرات ومباريات ودية، لافتا إلى أنه سيحاول إقامة مباراة ودية فى شهر نوفمبر المقبل.