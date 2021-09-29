شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الدحيل يغرى معلول بـ2.5 مليون دولار راتبا سنويا والأهلى يرفع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى كريم شحاتة، أن نادى الدحيل القطرى عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وقال كريم حسن شحاتة خلال تقديمه برنامج "كورة كل يوم": إن الأهلى عرض على معلول الحصول على مليون ونصف دولار سنويا، وهو الرقم الذى يعد استثنائيا ولم يحصل لاعب عليه فى تاريخ الأهلي، وذلك بعد أن توقف العرض الأول عند مليون و200 ألف دولار فقط.

وأضاف كريم شحاتة أنه بالرغم من أن عرض الدحيل أكبر من عرض الأهلى ماليا، إلا أن الاستمرار فى الأهلى هو رغبة اللاعب الأولى فى ظل ارتباطه الكبير بالنادى ولرغبته فى ختام مسيرته داخله ومن ثم العمل داخله بعد الاعتزال.

على معلول أحد أهم الدعائم الأساسية في قوام النادي الأهلي طيلة السنوات الأخيرة، ما يجعل رحيله عن القلعة الحمراء بمثابة ضربة قوية للغاية لكتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 166 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.