محمود علاء: واجهنا افتراءات ولم نجد مَن يدافع عنَّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق لم يجدوا من يدافع عنهم أثناء الأزمات، مشيرا إلى أنه أفضل مدافع في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال علاء، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "أنا أحسن مدافع في مصر والزمالك آخر أربع سنين، والزمالك يمتلك حاليا أفضل ثلاثة مدافعين".

وأضاف: "تعرضت لإصابة أبعدتني عن الملاعب لمدة شهر ونصف ولست راضيا عن الموسم في مجمله بالنسبة لي لكني سعيد بالتتويج بلقب الدوري".

وتابع: "المعسكر الحالي للمنتخب هو الثالث لي بعيدا عن الفراعنة، كنت أشارك لكن الظروف أجبرتني على ابتعادي، أرى أن الموسم الجديد سيكون بداية خير".

وأكمل: "انتصارات الزمالك في مبارياته الأخيرة بالدوري تسببت في الضغط على الأهلي خلال مؤجلاته، لم نخسر في الدور الثاني إلا مباراة واحدة وهو ما ساعدنا على التتويج باللقب، عشنا حالة رائعة في معسكر الإسكندرية وكان لدينا يقين على حصد اللقب".

وانتقل علاء للحديث عن معاناته مؤخرا قائلا: "لا أحد ساعد الزمالك سوى لاعبيه وجمهوره، لاعبو الزمالك عانوا كثيرا وتعرضوا لافتراءات قادرة على هدم أي فريق في الكون ولم يشعر أحد بنا، ولم نجد أحد من المسؤولين أو مدير الكرة يدافع عنَّا أثناء الأزمات وفي الكثير من المواقف".

وأتم مدافع الزمالك تصريحاته قائلا: "جمهور الزمالك هو مَن يستحق الفرحة بلقب الدوري بعد مساندتنا، وتغيير المجالس أيضا قادر على هدم استقرار أي فريق، كلاعب لا دخل لي بمشاكل خارجية تحاول تشتيت ذهن اللاعبين، المشاكل تظهر في الزمالك بعد الفوز بالبطولات، تردد أنني افتعلت مشكلة مع باتشيكو لكن هذا لم يحدث".