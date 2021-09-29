"سيظل مدربًا ليد مصر أيضًأ".. نادي ملزونجن الألماني يتعاقد مع باروندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي ملزونجن الألماني لكرة اليد، تعاقده مع روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيان رسمي نشره ملزونجن عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، فإن جارسيا سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، مع استمراره مدربًا للمنتخب المصري.

وأوضح البيان، أن جارسيا سيبدأ مهمته مع الفريق الألماني بداية من اليوم الأربعاء بالظهور في المران، على أن يقوده في أول مباراة غدًا، الخميس.

الجدير بالذكر أن باروندو كان قد تلقى العرض الألماني الذي أفصح عنه لاتحاد اليد المصري، مع اقتراح تولي تدريب الطرفين، وهو ما لاقي قبولًا لدى المسؤولين عن الفراعنة.