ميسي يعلق على أول أهدافه وشراكته مع نيمار ومبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الفرنسي، مشيرا إلى أنه واجه خصما قويا.

وسجل ميسي هدفا في شباك مانشستر سيتي ليقود باريس سان جيرمان للفوز بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي، في تصريحات بعد المباراة: "لقد كان خصمًا قويا بالنسبة لنا، كان من المهم للغاية الفوز بهذه المباراة بعد تعادلنا مع كلوب بروج في الجولة الأولى".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالتسجيل، لعبت قليلا في الآونة الأخيرة حيث خضت مباراة واحدة فقط، إنها الثانية لي هنا في هذا الملعب".

وتابع: "شيئًا فشيئًا، أتكيف مع فريقي الجديد ومع زملائي، المهم هو تحقيق الفوز والاستمرار في النمو".

وواصل: "لقد فزنا بمباراة مهمة للغاية ضد منافس عظيم بلاعبين رائعين وكان الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي".

وأكد: "إنه انتصار مهم لنا، يجب أن نستمر في النمو ومواصلة التقدم وتحسين أشياء كثيرة".

وعن شراكته مع نيمار وكيليان مبابي، صرح ميسي: "كلما لعبنا معًا أكثر كان ذلك أفضل، علينا جميعًا أن ننمو معًا ونزيد من مستوى لعبنا".

وأتم أسطورة برشلونة السابق قائلا: "لعبنا بشكل جيد، يجب أن نبذل قصارى جهدنا ونواصل القيام بذلك".