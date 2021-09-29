محامي شيكابالا: عقوبة اتحاد الكرة ظالمة.. وتقدمنا بطعن في مركز التسوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كمال شعيب محامي اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، تقدمه بطعن ضد العقوبة الموقعة ضد موكله لدى مركز التسوية والتحكيم.

وأشار شعيب في تصريحات عبر قناة الحياة، إلى أنه تم تحديد جلسة يوم 12 أكتوبر القادم لبدء الفصل في الطعن، لافتًا إلى أن القرار الذي سيصدر سيكون ملزمًا لكل الأطراف.

وقال شعيب: "نرى أن عقوبة شيكابالا ظالمة ومخالفة للوائح وبالتالي تقدمنا بالطعن عليه نظرًا لوجود مخالفات جسيمة بالقرار".

وأكمل: "العقوبة الموقعة على شيكابالا غير واردة في اللائحة من الأساس، ما نعلمه للطلبة في كليات الحقوق هو أن أي عقوبة يجب أن يكون منصوص عليها لا أن نخترع عقوبات".

وأضاف: "تم تحديد جلسة يوم 12 أكتوبر وسيتم خلالها تداول الطعن، والقرار الذي سيصدر من مركز التسوية والتحكيم ملزم تمامًا لاتحاد الكرة وللجنة التظلمات حسبما تنص اللوائح".

واختتم: "تم التواصل معي من جانب ممدوح عباس وهو عاشق لشيكابالا، واللاعب قام بالتوقيع على توكيل لي وبالتالي بدأنا في الإجراءات اللازمة للطعن".