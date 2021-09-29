مدرب الحرس الوطني: الزمالك أفضل من الأهلي حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد زكريا إبراهيم، المدير الفني للحرس الوطني بطل النيجر، أن فريقه سيخوض مباراة كبيرة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفوز على حامل لقب المسابقة لن يكون سهلا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في منتصف شهر أكتوبر المقبل، في استهلال حملة الدفاع عن لقبه.

وقال إبراهيم، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "أعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة، سنلعب أمام فريق كبير وهو النادي الأهلي، لكن طموح فريقي هو الفوز بالمباراة".

وأضاف: "الأهلي فريق قوي ولديه لاعبين أقوياء، لكني أعتقد في ذات الوقت أن هناك ربما بعض نقاط الضعف التي يمكن استغلالها خاصة في الدفاع، وسنسعى إذا أتيحت لنا الفرصة للفوز في هذه المباراة".

وتابع: "بيتسو موسيماني مدير فني كبير في إفريقيا وكان مديرا فنيا لمنتخب جنوب إفريقيا، يعلم ما يجب أن يفعله وما يحتاجه من اللاعبين ويلعب دائما بقوة ويحمس لاعبي فريقه ويعتبر إضافة كبيرة للأهلي".

وأكمل: "الفوز على الأهلي ليس سهلا على الإطلاق، ولكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز في هذه المباراة، وبالتالي هناك بعض الضغوطات بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا الموسم الماضي".

وواصل: "نعلم أن الأهلي لديه بعض المشكلات التي نتمنى استغلالها بعد تفوق الزمالك عليه وفوزه ببطولة الدوري، الزمالك أفضل حاليا من الأهلي، وبالتالي يمكن أن يخسر مباراة في حالة إصرارنا على الفوز".

وأتم المدير الفني للحرس الوطني تصريحاته قائلا: "لا أستطيع أن أذيع أسرار خطتي التي سألعب بها أمام الأهلي سواء كانت هجومية أو دفاعية، وما أستطيع قوله هو أنني سأؤدي بالشكل المناسب".