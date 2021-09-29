ربيع ياسين يهاجم اتحاد الكرة: لم أحصل على شيء.. وأبوريدة يديره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هاجم ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق، اتحاد الكرة المصري، مشيراً إلى أنه لم يحصل على شيء رغم كل ما قدمه لمنتخب الشباب.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لقناة "صدى البلد": "الموضوع في اتحاد الكرة ليس بالكفاءة بل بالهوى، لقد جلبت كأس أفريقيا من نيجيريا ومن غانا، ولكن العدل لم يحدث مثل ما حسن شحاتة وغيره حصلوا، أنا لم أحصل على شيء".

وأضاف: "هاني أبوريدة كان يريد أن يكون شوقي غريب مدرب المنتخب الأول، وحمادة المصري قال أن حسام البدري يتولى تدريب المنتخب الأولمبي، ولكن أين ربيع ياسين الذي حصل على بطولة أفريقيا؟ وهذا أمر معروف".

وتابع: "هاني أبوريدة هو من يفعل كل شيء، وهو أقوى رجل كرة في مصر، وهو من يدير اتحاد الكرة، وهناك وشوش يدخلها لنا أبوريدة لتعمل معنا ويصر عليها".

وأتم ربيع ياسين: "الأجيال تحتاج إلى شغل كبير، وعملت جهد كبير مع لاعبين مثل صالح جمعة وكهربا ورامي ربيعة وغيرهم، ومع هذا المجهود أصرف كثير جدا على صحتي وقيمة المرتب الذي كنت أحصل عليه وقتها قليل جدا، ولكنني لم أكن أتحدث لأن هذا أمر وطني ولي الشرف أن أعمل لمصلحة بلدي".