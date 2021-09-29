عضو الزمالك ينفي امتناع اللاعبين عن خوض المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوضح حسام المندوه، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك حقيقة رفض لاعبي الفريق خوض التدريبات بسبب أزمة المستحقات.

وقال المندوه في تصريحات عبر "إم بي سي مصر" "ما أعلمه هو أن كارتيرون منح اللاعبين راحة من مران اليوم الثلاثاء".

وأضاف "لقد كان هناك جلسة بين شيكابالا قائد الفريق وحسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد عضو اللجنة، المستحقات سوف يتم صرفها في موعدها الاسبوع القادم".

واختتم "لم يسبق وأن خلفنا أي وعد قطعناه على أنفسنا، الجزء الذي وعدنا بصرفه من المستحقات سيتم صرفه خلال شهر أكتوبر".

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أفريقيا وكذلك الموسم المحلي الجديد.

يذكر أن الزمالك توج مؤخراً بمسابقة الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2014-2015.