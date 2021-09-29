أول أهدافه مع باريس.. ميسي يسجل ببراعة في مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل ليونيل ميسي أول أهدافه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع مانشستر سيتي الإنجليزي بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف ميسي جاء في الدقيقة 74 من اللقاء بعد كرة ثنائية بينه وبين كيليان مبابي، ليسدد الأرجنتيني كرة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيدرسون.

ويعد هذا الهدف هو الأول لميسي خارج نادي برشلونة على صعيد الأندية، إذ لم يسبق له أن سجل أهدافًا سوى بالقميص الكتالوني الذي لعب به منذ انطلاقته كلاعب كرة قدم.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وعدم قدرة الفريق على تجديد التعاقد بسبب لوائح لا ليجا، حسبما ورد ببيان الرحيل.