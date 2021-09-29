الآن | ميسي يسجل أول هدف له مع باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا امام السيتي

سجل ليونيل ميسي أول هدف له مع باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا امام مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 على ملعب حديقة الأمراء في باريس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، وهو الهدف الأول له عمومًا منذ وصوله من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ووصل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2021، عقب انتهاء عقده مع برشلونة الذي مثله على مدار ال18 سنة الماضية.

وغاب ليونيل ميسي عن مباراتي ميتز ومونبلييه في الدوري الفرنسي يومي 22 و25 سبتمبر الجاري بداعي الإصابة، وكاد يغيب عن مباراة اليوم ضد السيتي.

ولعب ميسي لمدة 75 دقيقة فقط أمام أولمبيك ليون يوم 19 سبتمبر، ولم ينجح في تسجيل أي هدف في مباريات الدوري الفرنسي خلال الثلاث مباريات التي لعبهم.

وسجل ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان الثاني امام مان سيتي في الدقيقة 74 بتسديدة قوية للغاية من الوضع راكضًا عانقت المقص الأيسر لحارس المرمى البرازيلي إيدرسون مورايش.

وقام ميسي بعملية ثنائية مع نيمار دا سيلفا في هجمة مرتدة قادها الايطالي ماركو فيراتي من وسط ملعب باريس، ليمرر الكرة على الرواق الأيمن نحو ميسي الذي انطلق وتوغل في العمق الدفاعي لنادي مانشستر سيتي قبل أن يمهدها أمام نيمار الذي ردها إليه بعقب القدم على خط الـ 18 ليمنحه فرصة اطلاق تصويبة صاروخية انتهت على أقصى يسار الحارس الذي لم يحرك لها ساكنًا.

جدير بالذكر مشاركة ليونيل ميسي لمدة 90 دقيقة في مباراة باريس سان جيرمان الأولى بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم أمام كلوب بروج، إلا أنه فشل في مساعدة فريقه على الفوز، وانتهت المباراة بالتعادل 1/1 في بلجيكا.

شاهد فيديو هدف ميسي امام السيتي