أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ميلان وليفربول يكتسح بورتو بخماسية

قلب أتلتيكو مدريد الإسباني الطاولة على مستضيفه ميلان الإيطالي وغلبه بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب سان سيرو ، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.



هدف الروسونيري الوحيد البرتغالي رفائيل لياو 20 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ،



وحاول ميلان الصمود رغم طرد الإيفواري فرانك كيسي 29 ، لكن أنطوان غريزمان المُعار من برشلونة ريادي بالدقيقة 84 ، ثم أضاف لويس سواريز نجم برشلونة السابق أيضاً هدف الانتصار فريق المدرب دييغو سيميوني من ركلة جزاء 90 + 7.



وعاد ميلانو إلى المسابقة القارية الأم بعد غياب دام 7 سنوات ، متسلحاً ، الممثلة الرائعة واحتلاله للمركز الثاني في الدوري المحلي من دون خسارة (5 انتصارات وتعادل) بفارق نقطتين عن نابولي صاحب العلامة الكاملة ، إلا توقعاته القارية لم تكن قدر آماله.



و كان بطل الدوري الأوروبي أمام مرات و مرات ، و أمام ليفربول 2-3 قبل أسبوع ، لذا يجب عليك أن تدرس أمامك على "روسونيري" أن تدوا بردة فعل للنمو ضمن الأجواء الوطنية "الموت" وانتزاع فوزهم الأوّل ، لكنهم فشلوا في مبتغاهم.



وعوض أتلتيكو بفوزه القاري خسارته الصادمة في الدوري المحلي أمام ألافيس متذيل الترتيب ليتراجع إلى المركز الرابع مع 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة. في الجولة الأولى.



وفي ذات المجموعة حقق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بخمسة أهداف لواحد.



وفرض "الريدز" سيطرة مطلقة على أجواء اللقاء منذ البداية ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين حملا توقيع كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 18 و45.



وواصل ليفربول أفضليته في الشوط الثاني وأضاف ثلاث أهداف أخرى تناوب على تسجيلها محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو (هدفين)، وذلك في الدقائق 60، 77، 83.



وتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد بـ 4 نقاط، ثم بورتو بنقطة وحيدة، ويأتي ميلان أخيرا بدون أي نقطة.