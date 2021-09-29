ريال مدريد يسقط في معقله أمام شيريف ودورتموند يُضيف سبورتينغ إلى "ضحاياه"

المنامة - ياسر ابراهيم -

سقط ريال مدريد على أرضه أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهفين لواحد الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لحساب دوري أبطال أوروبا.



سقط ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة الثلاثاء.



وحقق شيريف تيراسبول انجازاً تاريخياً بفرض نفسه في العاصمة مدريد بعدما كان افتتح التسجيل عبر الأوزبكستاني ياسوربيك ياخشيبويف (25)، قبل أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل بفضل اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (90).



وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 65.





في المجموعة الثانية، حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزاً ثميناً على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف دون رد الثلاثاء في الجولة الثانية.



على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، قاد الوافد الجديد الهولندي دونييل مالن دورتموند لتحقيق فوز في غاية الأهمية بتسجيله هدف المباراة الوحيد (37).



وأحرز مالن هدفه الأول على الإطلاق مع الفريق الألماني منذ إنضمامه إليه هذا الصيف قادماً من أيندهوفن، بعدما استفاد من تمريرة زميله الشاب المتألق، الإنكليزي جود بلينغهام.



ورفع دورتموند رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف خلف أياكس أمستردام الهولندي المتصدّر في حين واصل سبورتينغ رحلة البحث عن أولى نقاطه صحبة بشيكتاش التركي.

المصدر: وكالات