سان جيرمان يخرج منتصرا من موقعة السيتي وكلوب بروج يواصل عروضة القوية

المنامة - ياسر ابراهيم - خرج باريس سان جيرمان الفرنسي منتصراً من مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 2-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ودوّن هدف باريس سان جيرمان الأول السنغالي إدريسا غيي 8، وأضاف النجم الأسطوري ليونيل ميسي الثاني 74.

وفي المباراة وقّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريقه باريس سان جيرمان.



وهي المباراة الرابعة التي يشارك فيها ميسي مع الفريق الباريسي منذ انتقاله إليه من برشلونة في أغسطس/آب الماضي في صفقة مدوّية والثانية في إطار أمجد الكؤوس الأوروبية بعد مواجهة كلوج بروج البلجيكي (1-1) في الجولة الافتتاحية.



وكانت مشاركة الأرجنتيني بين أخذ وردّ بعد تعرّضه لإصابة على مستوى ركبته اليسرى الأسبوع الماضي لكنه تعافى سريعاً وسجّل عودته من الباب الكبير .

وفي المجموعة ذاتها، واصل كلوب بروج البلجيكي عروضه القوية وهزم لايبزيغ وصيف بطل ألمانيا الموسم السابق بنتيجة 2-1 على ملعب الثاني في "ريد بول ارينا"، بعدما كان تعادل مع سان جيرمان 1-1 في الجولة الأولى.

وخطف الفريق البلجيكي النقاط من أرض منافسه. وسجّل هدفي الفريق البلجيكي كل من هانس فاناكن (22) وماتس ريتس (41) فيما أحرز هدف الفريق الالماني، الفرنسي كريستوفر نكونكو المتألق هذا الموسم (5).

ويتصدر هذه المجموعة باريس سان جيرمان الفرنسي بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن كلوب بروج الثاني، فيما يأتي مانشستر سيتي ثالثاً بـ3 نقاط، ثم لايبزيغ بدون رصيد.



المصدر: وكالات