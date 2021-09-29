الامارات | شركة في دبي تعرض شراء ديون برشلونة مقابل 1.5 مليار يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة في دبي تعرض شراء ديون برشلونة مقابل 1.5 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة قد يجد ضالته للتخلص من الأزمة المالية التي يمر بها النادي عن طريق شركة مقرها في دبي، تقدمت بعرض إلى مجلس إدارة النادي أخيراً، يقضي بشراء ديون برشلونة مقابل مبلغ 1.5 مليار يورو، على أن يقوم النادي بتسديد ديونه على فترة مريحة تصل إلى 12 عاماً، مع إمكانية الإعفاء من دفعات لسنتين.

وكانت قناة «تي في 8» الكاتالونية أول من أشار إلى الخبر، ثم تطرقت له صحف على غرار «موندو ديبورتيفو»، لكن دون التطرق إلى تفاصيل عن هوية الشركة. يذكر أن ديون برشلونة تصل إلى 1.2 مليار يورو.

وأضافت: «إدارة نادي برشلونة ترى أن الظروف مواتية، وأن نائب الرئيس إدوارد روميو والمدير التنفيذي يدرسان الأمر، وسيكون ضخ 1.5 مليار يورو تلقائياً بهذه الطريقة، ما يوفر للنادي سيولة تمكنه من تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وختمت: «في حال اكتمال هذا العرض، ستكون هناك أريحية كبيرة في التعامل مع شركات الرعاية التي لن تستطيع الضغط على النادي بعروض ضعيفة، لأنها تعتقد أن النادي يحتاج لأي أموال، وبالتالي سيقبل بالعروض الضعيفة».

1.2 مليار يورو الديون المتراكمة على نادي برشلونة.

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