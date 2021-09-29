الامارات | «العُقدة التاريخية» تطارد عجمان أمام الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «العُقدة التاريخية» تطارد عجمان أمام الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى عجمان الطامح إلى مواصلة تألقه في دوري أدنوك للمحترفين إلى التخلص من العُقدة التاريخية لتفوق الشارقة عليه، حينما يستقبله عند الساعة 6:45 من مساء اليوم ضمن المرحلة السادسة.

وشهدت المواجهات الـ16 التي جمعت الفريقين تفوقاً واضحاً للشارقة على مستوى النتائج، إذ تمكن «الملك» من الفوز في 11 مناسبة مقابل ثلاث لعجمان فقط، وكان التعادل حاضراً في مواجهتين فقط جاءتا في موسم 2018-2019، حينما تعادلا ذهاباً 1-1 ومن دون أهداف في الإياب.

وأكد الشارقة تفوقه على عجمان في الموسم الماضي، حينما فاز في المواجهتين 2-صفر و3-صفر أيضاً.

وتبدو وضعية عجمان مختلفة هذا الموسم، مقارنة بما كان عليه سابقاً، في ظل النتائج والعروض المميزة التي يقدمها تحت قيادة مدربه الصربي غوران، الذي استطاع أن يعود من الشامخة بفوز مستحق على بني ياس بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة، وهو الفوز الذي جعل عجمان يعتلي المركز السادس برصيد ثماني نقاط.

ويدرك أصحاب القميص البرتقالي أن الفوز على الشارقة قد يذهب بالفريق إلى مكانة أفضل في جدول ترتيب الدوري.

وما يعزز من حضور عجمان في تلك المواجهة اكتمال صفوفه بعودة الظهير الأيسر وليد اليماحي، الذي غاب عن مباراة بني ياس بداعي الإصابة.

في الناحية المقابلة، فإن الشارقة المنتشي من فوزه في الجولة الماضية على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، سيدخل اللقاء بمعنويات عالية وبطموح كبير إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر العين، إذ يملك 12 نقطة من أربعة انتصارات وخسارة واحدة، وبفارق نقطة فقط عن العين الذي سيلعب اليوم أيضاً مع الوحدة.

وسيفتقد «الملك» خدمات أحد أبرز لاعبيه وهو البرازيلي بيرنارد، الذي تعرّض للبطاقة الحمراء في الجولة الماضية.

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