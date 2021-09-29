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الامارات | «صافرة إماراتية» لإدارة مباراة الصين وفيتنام في تصفيات المونديال

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقماً إماراتياً دولياً، مكوناً من محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعداً أول)، وحسن المهري (مساعداً ثانياً)، وعادل النقبي (حكماً رابعاً)، وعمار الجنيبي (حكم فيديو)، وعمر آل علي (حكم فيديو مساعداً) لإدارة مباراة الصين وفيتنام في السابع من أكتوبر المقبل، ويستضيفها نادي الشارقة، ضمن المجموعة الثانية في تصفيات مونديال 2022. وسبق للطاقم أن أدار لقاء اليابان وعمان في الجولة الأولى، كما شارك الدوليان محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي (حكمي فيديو) في مباراة الصين واليابان ضمن الجولة الثانية، بجانب إدارة مباريات في أبطال آسيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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