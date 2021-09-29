الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - الشارقة 18:45
النصر - بني ياس 18:45
خورفكان - الإمارات 21:00
العين - الوحدة 21:00
أبطال أوروبا
أتالانتا - يونغ بويز 20:45
زينيت - مالمو 20:45
البايرن - دينامو كييف 23:00
بنفيكا - برشلونة 23:00
مان يونايتد - فياريال 23:00
يوفنتوس - تشلسي 23:00
سالزبورغ - ليل 23:00
فولسبورغ - إشبيلية 23:00
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