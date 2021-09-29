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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - الشارقة 18:45

النصر - بني ياس 18:45

خورفكان - الإمارات 21:00

العين - الوحدة 21:00

أبطال أوروبا

أتالانتا - يونغ بويز 20:45

زينيت - مالمو 20:45

البايرن - دينامو كييف 23:00

بنفيكا - 23:00

مان يونايتد - فياريال 23:00

يوفنتوس - تشلسي 23:00

سالزبورغ - ليل 23:00

فولسبورغ - إشبيلية 23:00

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