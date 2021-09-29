في ليلة تسجيل ميسي.. باريس سان جيرمان يضرب مانشستر سيتي بثنائية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر سيتي الإنجيلزي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق لاعب خط وسطه إدريسا جاي في الدقيقة 8 من بداية المباراة.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثانى للفريق الباريسي من تسديدة رائعة في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ويعد هدف ميسي هو الاول له منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من برشلونة الإسباني.

وعاد ميسي للمشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسري، أمام أولمبيك ليون بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وغيابه ضد ميتز ومونبلييه بالترتيب.

ودخل باريس المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمى، نونو مينديز

خط الوسط: هيريرا، فيراتى، ادريسا جاي

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابى، نيمار.

فيما دخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: لابورت، دياز، كانسيلو، والكر

خط الوسط: دى بروين، رودرى، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جاك جريليش.

وفي المجموعة ذاتها، فاز فريق كلوب بروج البلجيكي على مضيفه لايبزيج الألماني، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "ريد بول ارينا".

وبهذه النتائج، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى بدورى الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن كلوب بروج الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، بينما جاء مانشستر سيتي ثالثا برصيد 3 نقاط، وتذيل لايبزيج الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.