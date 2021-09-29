زلزال في مدريد.. الريال يسقط على أرضه أمام فريق مغمور بهدفين في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

في مفاجأة من العيار الثقيل، خسر ريال مدريد الإسباني على ملعبه ووسط جماهيره أمام فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية شيريف دجاسور ياخشيبايف في الدقيقة 25، وسيباستيان تيل في الدقيقة 89، فيما أحرز كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في الدقيقة 66.

بهذا الانتصار، رفع فريق شيريف تيراسبول رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثاني.