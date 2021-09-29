شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: الاتحاد السكندرى يتمسك بإقامة الدورى التقليدى من دورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بإقامة الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد والتقليدي من دورين بعد اللغط المثار حول تغيير نظام البطولة للخروج من مأزق ضيق الوقت.

وقال مصيلحي في تصريحات خاصة لليوم السابع: "نتمسك بالدوري التقليدي من دورين، ونرفض أي تغيير على شكل الدوري، سنلعب الدوري المعتاد بشكله القديم".

وأكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، أن مقترحي دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، يمكن أن يتم حسمهما في شهر يوليو القادم، موضحا أنه يمكن وقتها أن نبدأ الموسم الجديد في شهر سبتمبر، وهذا سيعطي فرصة للعب شهرين قبل بداية كأس العالم".

وقال حسين، في تصريحات تليفزيونية قبل يومين: "اتفقنا أن بداية الدوري تكون 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباط المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، واقترحت 3 تصورات لشكل البطولة سنتناقش مع الأندية فيهم".

وأضاف عضو رابطة الأندية والمسئول عن ملف المسابقات في الرابطة: "لكي نعود للعب الموسم القادم في الموعد الطبيعي، يجب أن نفاضل بين دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، ويجب أن نأخذ المباريات الأقل، كما أن هناك أمور مادية مع الرعاة بشأن عدد المباريات".

واختتم: "الأفضل من حيث عدد المباريات سيكون التصور الثالث وهو لعب الدوري من دور واحد، ثم نأخذ الأندية أصحاب الـ8 مراكز الأولى ويلتقون ببعضهم لتحديد البطل في إجمالي مباريات 24 مباراة، وأصحاب الـ10 مراكز الأخرى سيلعبون لتحديد الهابطين بإجمالي 26 مباراة".