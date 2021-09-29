شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لا أمانع رحيلى عن المنتخب الأوليمى فى حالة انتخاب مجلس جديد للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه مستاء من الهجوم عليه بعد إعادة تعيينه، مشيرا إلى أنه حقق كل الأهداف المطلوبة ولا يعرف سبب هذا الهجوم، مضيفا: "لا أمانع رحيلى فى حالة انتخاب مجلس جديد للجبلاية بعد رحيل اللجنة الحالية وأنا فى مهمة وطنية وتحت أمر المنتخب فى أى وقت، ولا أضع أى شروط وإذا طلبونى فى أى وقت سأوافق وأذا طلبوا رحيلى لا مانع على الإطلاق".

وأوضح شوقى غريب، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يفشل مع المنتخب الأولمبى حتى يتعرض لهذا الهجوم، مضيفا: "اتحاد الكرة حجزلنا تذاكر عودة بعد الدور الأول فى الأولمبياد ولكننا نجحنا فى التأهل للدور التالى وخسرنا من البرازيل التى فازت باللقب، وأنه كان مطلبا جماهيريا لقيادة منتخب مصر الاول بعد الفوز بأمم افريقيا 2019 فى مصر".

وأشار شوقى غريب إلى أن عمر المنتخب الأولمبى الجديد سنتين ونصف السنة، حيث تقام أولمبياد 2024 فى شهر يونيو، موضحا أنه سيتم إعفاء المنتخب الأولمبى من الدور الأول من التصفيات الأفريقية لأننا أصحاب اللقب، وسيعمل على التجمع أثناء توقفات المنتخب الأول لعمل معسكرات ومباريات ودية، لافتا إلى أنه سيحاول إقامة مباراة ودية فى شهر نوفمبر المقبل.

وتابع شوقى غريب أن المنتخب الأولمبى هو المنتخب الذى كان يقود ربيع ياسين وانسحب من أمم أفريقيا للشباب ولا يملك الخبرات الكافية والاحتكاك الكافى، كما أن لاعبيه أغلبهم لا يشاركون بشكل أساسى فى الدورى الممتاز، وبالتالى يحتاجون لمزيد من الوقت للانسجام والوصول لمستوى طيب.

وأكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الجماهير لن تقبل منه إلا الفوز بأمم أفريقيا مجددا والتأهل للأولمبياد وتخطى دور الـ8، وأن المهمة الجديدة صعبة لأن الأهداف أصعب والجماهير لن تقبل بأقل مما تحقق وإلا سأكون قد فشلت.

وأضاف شوقى غريب أن أسامة عبد الكريم مدرب الحراس خرج فى تصريحات تليفزيونية وقال إنه يمتلك عدة عروض ويفاضل بينها، لذا فهو اختار أن يكمل معنا المشوار وأن باقى الأعضاء خرجوا وقالوا سنكمل مع شوقى غريب وننتظر وجهته المقبلة، بينما محمد شوقى تم تصعيده للمنتخب الاول وسيكمل معهم ولن يعود لجهازى.

واختتم شوقى غريب حديثه أنه تلقى عروضا من أندية مصرية وخارجية من السودان والجزائر وقطر، لكنه اعتذر عنها لرغبته فى الحصول على راحة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبى، وأن فينجادا تواصل معه وطلب منه إعداد أجندته وبرنامجه حتى يتم مناقشتها بعد عودة فينجادا من البرتغال وأن أول تجمع للمنتخب الاولمبى سيكون فى الاجندة الدولية فى شهر نوفمبر المقبل وأنه لن يستطيع أقامة معسكر او تجمع فى الاجندة المقبلة فى شهر أكتوبر المقبل لضيق الوقت وحاجته لمتابعة اللاعبين وأعداد بيانات عنهم.