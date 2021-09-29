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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر .
كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر.. ونتابع جميع اللاعبين
أكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه تولى قيادة منتخب الفراعنة لتحقيق حلم 105 ملايين مواطن مصري، وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخا كرويا كبيرا.
3 قرارات في اجتماع الأهلي.. أبرزها الموافقة على سفر توفيق وبيبو وبروكيتش للتشيك وسلوفينيا
عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا، مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة سواء فريق الكروة أو قطاع الناشين.
الأهلي يعرض على عموميته زيادة قيمة عضوية فرعي زايد والتجمع
قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم، أن يعرض على الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها المقرر له نوفمبر المقبل، زيادة قيمة عضوية الأهلي في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، للمؤهل العالي ومن 500 ألف إلى 600 ألف لمن دون المؤهل العالي.
الطلائع يعلن بيع حسين السيد مارسيلو لبيراميدز
أكد العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش موافقة ناديه علي بيع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق لصفوف بيراميدز .
بدلاء الأهلى يمزقون الغابة بسباعية نظيفة ودياً
تغلب بدلاء الأهلي على الغابة، أحد فرق الدرجة الثانية، بسبعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش، حيث يستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.
مدرب الأهلي: موسيماني كان حريص على إشراك الكبار 90 دقيقة بودية الغابة
يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن مباراة فريقه الودية أمام فريق الغابة والتي انتهت بفوز الأحمر بسباعية نظيفة تجربة مفيدة للفريق الأحمر، وفرصة لخلق فرص تنافسية بين جميع اللاعبين في الأهلي.
الزمالك يكتفى بتدريبات خفيفة لفك العضلات وراحة للاعبين
فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وذلك بعد الاكتفاء بتدريبات خفيفة لفك العضلات في الصالة بالنادي.
الإصابة وراء استبعاد عمار حمدي من ودية الغابة
كشفت قناة الأهلي أن الإصابة التي لحقت بعمار حمدي لاعب الفريق الأحمر والعائد من الإعارة إلى الاتحاد السكندري في الموسم الماضي، كانت سببا في غياب اللاعب عن المشاركة في مباراة فريقه الودية ضد الغابة، أحد فرق الدرجة الثانية، والمقامة حاليا على ملعب مختار التتش ضمن تحضيرات الأهلي لخوض مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
منتخب السودان يستدعى سيف تيرى مهاجم فاركو
تلقى اللاعب السوداني سيف تيري، مهاجم فريق فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز، استدعاء من المنتخب السوداني، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.