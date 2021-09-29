أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021

الأهلي يعرض على عموميته زيادة قيمة عضوية فرعي زايد والتجمع

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم، أن يعرض على الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها المقرر له نوفمبر المقبل، زيادة قيمة عضوية الأهلي في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، للمؤهل العالي ومن 500 ألف إلى 600 ألف لمن دون المؤهل العالي.