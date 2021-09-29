شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعسكر فى برج العرب الأسبوع المقبل استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، إقامة معسكر مغلق للفريق ببرج العرب الأسبوع المقبل، يتخلله بعض المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر القادم.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تقسيم تدريبات الفريق لمجموعتين في الأيام التي يخوض فيها زعيم الثغر ودياته استعدادا للموسم الجديد.

ويطبق العميد تقسيم الفريق لمجموعتين في التدريبات بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي مجموعة من اللاعبين تدريباتهم في الثامنة صباحا، على أن تخوض المجموعة الثانية مباراة ودية مساء نفس اليوم.

وجاء قرار حسام حسن لتقسيم التدريبات على مجموعتين؛ لضمان مشاركة اللاعبين في المباريات الودية لإكسابهم حساسية المباريات من جهة، وعدم زيادة الحمل البدني على اللاعبين لحمايتهم من الإجهاد من جهة أخرى.

ورحل خالد رسلان، مهاجم فريق غزل المحلة السابق، عن تدريبات الاتحاد السكندري، بعد الخضوع لفترة اختبار تجاوزت أسبوعا وانتهت على رفض الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر لزعيم الثغر، بعد استغناء المحلة عنه عقب نهاية الموسم الماضى.

ورفض حسام حسن التعاقد مع رسلان، ليرحل اللاعب للبحث عن عرض آخر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.