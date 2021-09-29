شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينافس الإسماعيلى وبيراميدز للتعاقد مع مدافع سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو البنك الأهلى للتعاقد مع محمد صبرى، مدافع فريق سوهاج، خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز، التى ستنطلق يوم 25 أكتوبر المقبل.

ويدخل البنك الأهلى فى منافسة قوية مع بيراميدز والإسماعيلى للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ23 عاما، حيث ظهر بشكل قوى بدورى القسم الثانى الموسم الماضى.

وعرض مسئولو البنك الأهلى مبلغ قدرة 2.5 مليون جنيه للحصول على اللاعب، ولكن المفاوضات مع مسئولى فريق سوهاج جارية لإنهاء الصفقة.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم 3 مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر له 25 أكتوبر المقبل.

وحدد خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال جلسة جمعته بالثنائى كريم حسن شحاتة مدير الكرة وحمادة هاشم مدير التعاقدات فى النادى المراكز الثلاثة التى يرغب فى تدعيمها هم المهاجم الصريح ومدافع ولاعب جناح أيسر.