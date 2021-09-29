7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 أبرزها ، الإصابة وراء استبعاد عمار حمدي من ودية الغابة

الإصابة وراء استبعاد عمار حمدي من ودية الغابة

كشفت قناة الأهلي أن الإصابة التي لحقت بعمار حمدي لاعب الفريق الأحمر والعائد من الإعارة إلى الاتحاد السكندري في الموسم الماضي، كانت سببا في غياب اللاعب عن المشاركة في مباراة فريقه الودية ضد الغابة، أحد فرق الدرجة الثانية، والمقامة حاليا على ملعب مختار التتش ضمن تحضيرات الأهلي لخوض مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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