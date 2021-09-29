شكرا لقرائتكم خبر عن توهج الصفقات الجديدة فى تدريبات الجونة استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الجونة توهج الصفقات الجديدة فى التدريبات الجماعية للفريق، التي يجريها رضا شحاته استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وحرص لاعبو نادي الجونة على الترحيب بالصفقات الجديدة على طريقة الممر الشرفي، بعد انضمام اللاعبين للتدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن وهم الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.



توهج الصفقات الجديدة في تدريبات الجونة (1)



توهج الصفقات الجديدة في تدريبات الجونة (2)



توهج الصفقات الجديدة في تدريبات الجونة (3)



توهج الصفقات الجديدة في تدريبات الجونة (4)

وأعلن مسئولو نادى الجونة رحيل اللاعب الكاميرونى جوناثان نجويم، بعد 3 مواسم قضاها اللاعب في الفريق الساحلي، بناء على رغبة رضا شحاته المدير الفني للفريق.

وكتب الجونة رسالة شكر للاعبه عبر حساب النادي الرسمي على تويتر قائلا: "‏نشكر لاعبنا الكاميرونى جوناثان نجويم على كل ما قدمه للنادي خلال الثلاث مواسم السابقة ونتمني له كل التوفيق في خطواته المقبلة".

اللاعب انضم للجونة صيف 2018 في عقد يمتد لثلاثة مواسم، ورغم أنه اتفق قبل شهور على التجديد إلا أن المفاوضات باءت بالفشل ليرحل اللاعب عن الفريق الساحلي.