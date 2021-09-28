دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يسجل أول أهداف ليفربول في شباك بورتو

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في إحراز هدف التقدم على مضيفه بورتو البرتغالي، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا.

أحرز هدف التقدم لليفربول النجم العربي المصري محمد صلاح في الدقيقة 18 من متابعة جيدة أمام المرمى.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

وكان ليفربول قد فاز على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، ويأتى خلفاً له بورتو برصيد نقطة واحدة ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً بنفس الرصيد من النقاط، وأخيراً ميلان بدون رصيد من النقاط.