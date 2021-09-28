دوري أبطال أوروبا: أياكس يتابع عروضه القوية بفوز ثانٍ على بشيكتاش

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أمستردام: حقّق أياكس أمستردام الهولندي فوزه الثاني توالياً ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بشيكتاش التركي 2-صفر على ملعبه "يوهان كرويف أرينا".

سجّل هدفَي فريق العاصمة الهولندية كل من ستيفن برغويس (17) والعاجي سيباستيان هالير (43).

ورفع أياكس رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما لا يزال الفريق التركي من دون نقاط.

ورغم أنّ بشيكتاش كان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل بعدما ارتطمت كرة البلجيكي ميتشي باتشواي المُعار من تشلسي الإنكليزي بالقائم (10)، إلّا أنّ أياكس كان الطرف الأفضل في اللقاء ونجح في انتزاع التقدّم عن طريق برغويس بعد عمل مميّز من زميله الصربي دوسان تاديتش قبل أن يمرّر له ليضعها في الجهة اليمنى من المرمى (17).

وقبل استراحة الشوطين، تمكّن هالير من مضاعفة النتيجة بعدما استفاد من كرة عرضية لمست فخذه وتابعت طريقها نحو المرمى (43).

وحالف الحظ بشيكتاش بالخسارة بهدفين فقط، حيث هدّد أياكس مرماه بمحاولات كثيرة لكنّه خرج بالنتيجة المطلوبة، وهي الفوز قبل مباراته المرتقبة أمام بورسيا دورتموند الألماني في الجولة المقبلة.

وهذا الفوز الثاني لأياكس بعدما سحق سبورتينغ البرتغالي بنتيجة 5-1، في مباراة أحرز فيها هالر "سوبر هاتريك"(4 أهداف)، ليرفع رصيده بعد هذه الأمسية إلى 5 أهداف في مباراتين.

وضمن المجموعة ذاتها، يلعب دورتموند وسبورتنغ في وقت لاحق.