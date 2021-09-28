شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عدم سداد المستحقات المتأخرة يمنع العضو من التصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأن أي عضو سيكون عليه مستحقات مالية لن يكون له حق التصويت في الانتخابات المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي خلال هذه الفترة والتي من المقرر أن تجرى عليها الانتخابات.

وأوضح المندوه فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أنه بخصوص مستحقات القيمة المضافة فإن ادارة النادي تنتظر رأي الجهة الادارية في هذا الشأن حول ما إذا كان العضو الذي لم يدفع أو تم تقسيط القيمة المضافة يحق له التصويت في الانتخابات أم لا.

وشدد عضو اللجنة على أن اللائحة الاسترشادية واضحة حيث تنص على أن العضو الذي يحق له التصويت في الانتخابات هو الذي يكون قد سدد جميع المستحقات التي عليه سواء قيمة الاشتراك أو الأقساط المتأخرة.

وتناشد إدارة نادي الزمالك جميع الأعضاء بسرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد قيمة الاشتراك السنوي قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.

وكان حسين السمري المدير التنفيذي أكد أن تسليم الكارنيهات الجديدة للأعضاء سيتم خلال الفترة من 10 أيام إلى أسبوعين تقريبا.