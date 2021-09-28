شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة عن تصورات شكل الدورى الجديد: "سنناقش الأمر في الاجتماعات المغلقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام الزناتى المدير الرياضي لنادي الجونة، ورئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، التعليق على التصورات التي طرحتها رابطة الأندية بشأن الدور الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ورد الزناتى على تساؤل الخليج 365 عن الشكل الأفضل لناديه في التصورات المطروحة قائلا: "معنديش تعليق على شكل الدورى، الأمر سنناقشه كأندية في الاجتماعات المغلقة".

وأكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، أن مقترحي دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، يمكن أن يتم حسمهما في شهر يوليو القادم، موضحا أنه يمكن وقتها أن نبدأ الموسم الجديد في شهر سبتمبر، وهذا سيعطي فرصة للعب شهرين قبل بداية كأس العالم".

وقال حسين، في تصريحات تليفزيونية قبل يومين: "اتفقنا أن بداية الدوري تكون 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباط المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، واقترحت 3 تصورات لشكل البطولة سنتناقش مع الأندية فيهم".

وأضاف عضو رابطة الأندية والمسئول عن ملف المسابقات في الرابطة: "لكي نعود للعب الموسم القادم في الموعد الطبيعي، يجب أن نفاضل بين دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، ويجب أن نأخذ المباريات الأقل، كما أن هناك أمور مادية مع الرعاة بشأن عدد المباريات".

واختتم: "الأفضل من حيث عدد المباريات سيكون التصور الثالث وهو لعب الدوري من دور واحد، ثم نأخذ الأندية أصحاب الـ8 مراكز الأولى ويلتقون ببعضهم لتحديد البطل في إجمالي مباريات 24 مباراة، وأصحاب الـ10 مراكز الأخرى سيلعبون لتحديد الهابطين بإجمالي 26 مباراة".