شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: لدي شغف في المشاركة أساسيا بالأهلي.. وأجيد اللعب بـ5 مراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي أن الجماهير الحمراء كانت تقف بجانبه خلال تواجده في إنبي وهو ما يسعده لأن الجمهور كان دعم كبير له طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيمن والأيسر والجناح الأيمن والأيسر وفي ودية الغابة لعب في وسط الملعب.

قال في تصريحات لقناة الأهلي: " سعد سمير أول لاعب استقبلني في غرفة ملابس الاهلي واتريق عليا وهزر معايا شوية وغالبية اللاعبين أعرفهم من قبل القدوم للأهلي ولذلك لم أشعر بالرهبة مع انضمامي للأهلي".

وعن تعليمات موسيماني له، أكد فؤاد: "موسيماني قال العب كرتك بدون ضغوط ونجهز أنفسنا من اجل الاستعداد للمرحلة القادمة، مشددا: "الموضوع تحدي ومثل المباريات الودية ستكون المباريات الرسمية كذلك".

أردف: "سيد عبد الحفيظ كان يتحدث معي عن ضرورة الصبر وعدم الاستسلام والفرصة ستأتي وعليك التمسك بها، والمركز المفضل لي الظهير الأيمن أو الأيسر أصبحا بالنسبة لي واحد ، وأحمد فتحي أفضل ظهير أيمن في مر في آخر 10 سنوات

شدد: "استعجل المشاركة مع الأهلي ولدي الشغف أن يكون لي دور مع الفريق الأحمر والمشاركة الأساسية وطموحاتي الفوز بكل البطولات، والبطولة الأقرب للأهلي هو السوبر الإفريقي وتحقيق شيئ أكبر في كأس العالم للأندية مما حققناه في الموسم الماضي

أضاف: "الجميع في بيتي مشجعين للأهلي ومتعصبين وبالنسبة لهم كانوا يتمنوا تواجدي مع الأهلي، نهائي القرن في نسخة 2020 هو الأمتع في تاريخ الأهلي ولحظة هدف أفشة احتفلت وباركت له على الهدف واسعاد كل الجماهير الحمراء".

وختم برسالته لجمهور الأهلي: "أعدكم بإخراج كل مجهودي وعدم البخل بنقطة عرق من أجل مساعدة الفريق وتحقيق كل البطولات التي ننافس عليها".