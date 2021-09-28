شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 28/ 9/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء الموافق 28/ 9/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها الزمالك يحصل على موافقة الفيفا لقيد الجزيرى رسميا، والزمالك يرسل استعجالا جديدا لاتحاد الكرة بشأن بطاقة أوناجم.

الزمالك يحصل على موافقة الفيفا لقيد الجزيرى رسميا

أنهى نادى الزمالك أزمة قيد التونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق المنضم من المقاولون العرب، بعد تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الموسم الماضى، بعد أن تم تحضير ملف وإرسال مذكرة من نصر عزام محامى النادى وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالفريق الأول بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى إلى لجنة أوضاع اللاعبين للفيفا للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب، وقام فيفا بالرد بالموافقة على طلب النادى.

أول تعليق من سيف الجزيرى بعد استثنائه من أزمة القيد

علق سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك على قرار استثنائه من أزمة القيد فى نادى الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ونشر التونسى صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام وعلق "الحمد لله".

الزمالك يرسل استعجالا جديدا لاتحاد الكرة بشأن بطاقة أوناجم

أرسل نادي الزمالك خطابات استعجال جديدة لاتحاد الكرة لسرعة إرسال طلب للاتحاد المغربي لكرة القدم لإرسال البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك العائد بعد فترة إعارة فى صفوف الوداد المغربي.

الزمالك: مصير النقاز فى يد كارتيرون ولن نجدد للاعب ضد مصلحة النادى

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك أخر مستجدات التجديد لأشرف بن شرقى هداف الفريق الأبيض، وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: كان من الممكن أن نعلن التجديد مع كل اللاعبين خلال شهر ولكننا لن نتنازل عن حقوق النادى للتجديد مع أى لاعب، ويجب أن تعلم الجماهير أننا نعمل لصالح الزمالك وبالتأكيد لمصلحة اللاعبين.

المثلوثى: أعد جمهور الزمالك بحصد لقب أفريقيا.. وطارق حامد يستحق الدورى الإنجليزى

وعد التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالقتال لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أنه يعشق جماهير الزمالك ولم يتوقع كم الدعم الذي تلقاه منهم.

الزمالك يكتفى بتدريبات خفيفة لفك العضلات وراحة للاعبين

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وذلك بعد الاكتفاء بتدريبات خفيفة لفك العضلات في الصالة بالنادي.

يد الزمالك يشارك فى كأس العالم للأندية بـ 20 لاعبا