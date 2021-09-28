3 أجانب تسببوا فى أزمات للأهلى أثناء رحيلهم قبل النيجيرى أجايى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادى الأهلى المفاوضات مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق لحسم مسألة فسخ تعاقده، بعد وضعه على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى يفضل العروض الخارجية عن الدورى المصرى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جونيور أجاى لا يزال ينتظر عروضاً من دوريات لم يتم غلق باب القيد فيها، وفى حال عدم توصله لعروض خارجية سيبقى بالدورى المصرى".

وأضاف المصدر، "أجاى يملك عروضاً من فاركو وفيوتشر وبيراميدز، ولكنه يضعها فى المرتبة الثانية بعد العروض الخارجية".

وسبق النيجيرى جونيور أجايى 3 أجانب تسببوا فى أزمات أثناء رحيلهم نستعرضهم فى التقرير التالى..

جيرالدو

رفض النجم الأنجولى جيرالدو دا كوستا، الرحيل عن النادى الأهلى بعد التعاقد مع الكونغولى والتر بواليا، ليضعه الأهلى على قائمة الانتظار، بعدما رفض فى بداية الأمر فسخ تعاقده بالتراضى مع النادى.

ودخل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، فى عدة مفاوضات مع اللاعب لإنهاء التعاقد بالتراضى إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على مستحقاته، ليتواصل الطرفان لاتفاق لفسخ عقد اللاعب وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة.

هندريك هيلمكه

يعد البرازيلى هندريك هيلمكه أكثر اللاعبين الذين تسببوا فى أزمات للأهلى عقب رحيله بعدما تمسك بالحصول على مستحقاته كاملة ورفض كل المفاوضات مع الأهلى، وقام بتصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط.

وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.

بيتر ايبي

على طريقة هندريك، صار النيجيرى بيتر إيبى مهاجم الفريق السابق، الذى طالب بمستحقاته عن مده التعاقد بالكامل والممتدة لـ3 سنوات ونصف والمقدرة بـ636 ألف دولار، وهو الأمر الذى رفضه الأهلي ليقوم اللاعب برفع شكوى للاتحاد الدولى الفيفا.

ولكن اضطر مسئولو الأهلي لإنهاء أزمة النيجيرى بعد تسديد مبلغ 280 ألف دولار للاعب بعد الاتفاق الودى، الذى تم بين الطرفين فى حضور نصر عزام محامى اللاعب وبمباركة خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى الذى لعب له إيبى بعد الرحيل عن الأهلي.