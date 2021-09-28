شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمري: تسليم الكارنيهات الجديدة لأعضاء الزمالك خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي بأن تسليم الكارنيهات الجديدة للأعضاء سيتم خلال الفترة من 10 أيام إلى أسبوعين تقريبا.

وأوضح السمري أن الهيئة القومية للبريد تتعاون مع النادي في هذا الشأن وأن الكارنيهات الجديدة ستكون مميزة للغاية وبها خدمات عديدة ويتم تجهيزها حاليًا من جانب الهيئة تمهيدًا لطباعتها وتسليمها للأعضاء.

وأوضح المدير التنفيذي أن الكارنيهات الجديدة ستكون أشبه بـ "الفيزا كارت" وآمنة جدًا، والنادي سيقدم من خلالها العديد من الخدمات للأعضاء مثل نسبة خصومات في عدد من الأماكن التي تم الاتفاق معها.

فى سياق أخر، أرسل نادي الزمالك خطابات استعجال جديدة لاتحاد الكرة لسرعة إرسال طلب للاتحاد المغربي لكرة القدم لإرسال البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك العائد بعد فترة إعارة فى صفوف الوداد المغربي.