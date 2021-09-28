سيراميكا ينهى معسكره المغلق بشرم الشيخ استعدادا للموسم المقبل

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سيراميكا معسكرهع المغلق بمدينة شرم الشيخ والذى استمر لمدة أسبوعين، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.

ورفض هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا خوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق في مدينة شرم الشيخ، واستقر على الاكتفاء بخوض التدريبات الجماعية وتطبيق بعض الخطط الفنية وعدم الاتفاق على مباريات ودية لمنح اللاعبين فرصة تعلم بعد التكتيكات اللازمة لتحقيق بداية مثالية بالدوري الموسم المقبل.

وتعرض كوامي بونسو، لاعب وسط فريق سيراميكا، لخلع في الكتفقبل يومين، وقام الجهاز الطبي برئاسة فريد رضوان، بإجراء الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب وتم رد الكتف على الفور.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن اللاعب سيجري أشعة رنين مغناطيسي فور إنتهاء معسكر شرم الشيخ، والعودة للقاهرة.

ومن ناحية أخرى أكد معتز البطاوى، المشرف على سيراميكا، أن النادى يخطط لضم صفقة أو اثنتين قبل نهاية الميركاتو الصيفى بعد ضم اللاعب التونسى بلال السعيدانى، وقال البطاوى: "قمنا بضم اللاعب التونسى بلال السعيدانى ونتمنى أن يكون إضافة قوية للفريق الفترة المقبلة، وحددنا احتياجاتنا مع هيثم شعبان مدرب الفريق وحالياً فى معسكر مغلق بشرم الشيخ وهناك تركيز كبير جداً من اللاعبين.