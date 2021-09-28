شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب حققها الأهلى من ودية الغابة.. أبرزها الغزارة التهديفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الغابة أحد فرق الدرجة الثانية، بسبعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب أمام بطل النيجر في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

جاءت أهداف الأهلى السبعة عن طريق كل من حسام حسن وأحمد عبد القادر ومحمد محمود ومحمد هانى وكريم فؤاد وزياد طارق وأخيرا رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وعلى الرغم من ضعف المنافس، إلا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى حقق 4 مكاسب من المباراة نستعرضها في التقرير التالى..

الغزارة التهديفية

شهدت المباراة تسجيل الأهلى لـ7 أهداف بعدما عانى الفريق أمام طلائع الجيش في كأس السوبر المحلى الذى خسره بركلات الترجيحية، ومباراة إنبى في كأس مصر، من إهدار العديد من الفرص خلال المباراتين على عكس هذه المباراة التي شهدت استغلال معظم الفرص حتى لو كان المنافس ضعيفا.

تألق الصفقات الجديدة

وقع حسام حسن وكريم فؤاد على أولى أهدافهم مع النادى الأهلى، بعدما انتقلا إلى الفريق بداية هذا الموسم قادمين من سموحة ونجوم المستقبل، ليحصلا على الثقة المطلوبة لتقديم أوراق اعتمادهم مع الفريق في المباريات المقبلة.

تجهيز البدلاء

وظهر أكثر من لاعب في الأهلى بحالة جيدة أبرزهم محمد هانى ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد ورامى ربيعة، وكلهم من اللاعبين الذى يعتمد عليهم موسيمانى في المباريات كبدلاء أو كأوراق رابحة في المباريات واستعادة الكثير من مستواهم خاصة محمد هانى وعبد القادر.

الاطمئنان على الشباب

شهدت المباراة مشاركة العديد من اللاعبين الشباب في المباراة، والذين ظهروا بشكل مميز أبرزهم زياد طارق الذى نجح في تسجيل هدف ومحمد مغربى وأحمد سيد غريب.