شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الطائرة شباب يخسر من إيطاليا 3/1 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة من نظيره أيطاليا 3/1 فى ثان مواجهات تحديد المراكز من 9 إلى 16 فى بطولة العالم المقامة فى إيطاليا و بلغاريا.

وخسر منتخب شباب الطائرة فى أولى مواجهات تحديد المراكز أمس الأثنين من إيران بنتيجة 3 /0 .

من جهته ، قال أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة القائم بأعمال المدير التنفيذى، إن المنتخب سيلعب دورى من دور واحد مع إيران والمغرب وتايلاند ضمن المجموعة G، أما مجموعة H فتضم كلا من: كندا وكوبا وبوروندى والكاميرون، مشيرا إلى أن الأول والثانى ينافسان على المراكز من 9 إلى 12 والثالث والرابع على المراكز من 13 إلى 16.

وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة من نظيره التايلاندي بنتيجة 3/1 فى ثالث لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى إيطاليا وبلغاريا ، بعد الخسارة من نظيره التشيك فى أولى مواجهاته قبل الخسارة الثانية من إيطاليا الجمعة.

وحصل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة مؤخرا على المركز الـ12 فى بطولة العالم التى أقيمت فى إيران بعد الخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11,12.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند، وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.