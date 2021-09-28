الإصابة وراء استبعاد عمار حمدي من ودية الغابة

مدرب الأهلي: موسيماني كان حريص على إشراك الكبار 90 دقيقة بودية الغابة

3 قرارات في اجتماع الأهلي.. أبرزها الموافقة على سفر توفيق وبيبو وبروكيتش للتشيك وسلوفينيا

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر .

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية