الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر . 

كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر.. ونتابع جميع اللاعبين

 

كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر.. ونتابع جميع اللاعبين

3 قرارات في اجتماع الأهلي.. أبرزها الموافقة على سفر توفيق وبيبو وبروكيتش للتشيك وسلوفينيا

3 قرارات في اجتماع الأهلي.. أبرزها الموافقة على سفر توفيق وبيبو وبروكيتش للتشيك وسلوفينيا

 

الأهلي يعرض على عموميته زيادة قيمة عضوية فرعي زايد والتجمع

 

الأهلي يعرض على عموميته زيادة قيمة عضوية فرعي زايد والتجمع

 

الطلائع يعلن بيع حسين السيد مارسيلو لبيراميدز

 

الطلائع يعلن بيع حسين السيد مارسيلو لبيراميدز

 

بدلاء الأهلى يمزقون الغابة بسباعية نظيفة ودياً

بدلاء الأهلى يمزقون الغابة بسباعية نظيفة ودياً

 

 

مدرب الأهلي: موسيماني كان حريص على إشراك الكبار 90 دقيقة بودية الغابة

مدرب الأهلي: موسيماني كان حريص على إشراك الكبار 90 دقيقة بودية الغابة

 

 

الزمالك يكتفى بتدريبات خفيفة لفك العضلات وراحة للاعبين

 

الزمالك يكتفى بتدريبات خفيفة لفك العضلات وراحة للاعبين

 

الإصابة وراء استبعاد عمار حمدي من ودية الغابة

الإصابة وراء استبعاد عمار حمدي من ودية الغابة

 

 

منتخب السودان يستدعى سيف تيرى مهاجم فاركو

 

منتخب السودان يستدعى سيف تيرى مهاجم فاركو

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا