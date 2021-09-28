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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر .
كيروش: محمد صلاح يستحق قيادة منتخب مصر.. ونتابع جميع اللاعبين
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الطلائع يعلن بيع حسين السيد مارسيلو لبيراميدز
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