شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفضل نظام الدورى الطبيعى أو من دور واحد.. ويرفض المجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل مسئولى نادى بيراميدز إقامة دورى الموسم المقبل من مجموعة واحدة، مثل النظام الطبيعى الذى تقام عليه المسابقة فى مصر وجميع دوريات العالم، من أجل الحفاظ على قوة المنافسة واحتفاظ الدورى المصرى بقوته وبريقه.

وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز، إنه فى حالة تعثر إقامة الموسم المقبل من مجموعة واحدة، فإن الأفضل أن يقام الدورى بنظام الدور الواحد، وليس نظام المجموعتين نظرًا لعدم تكافؤ الفرص فى هذا النظام.

ووضع عامر حسين، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021–2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد،والتصورالثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

وتقرر انطلاق مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل على أن ينتهى دورى الدور الواحد ودورى المجوعتين فى شهر يوليوبينما ينتهى دورى المجموعة الواحدة من دورين فى شهر أغسطس.

واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022، ومن المقرر عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح إقامة مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق فى الترتيب فى مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين آخرين، الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أى بنظامه الحالي، والتصور الثانى أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.