شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية ..و146 ناديا فى التصنيف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة اعتزام الاتحاد الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب الأندية ووفقًا للائحة المالية الصادرة عن الوزارة، فيما تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية ب 146 ناديًا.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد العطار مديرًا تنفيذيًا للاتحاد بعد قيامه بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة السابقة، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللوائح المنظمة لذلك.