هل يستعيد مروان محسن نغمة التهديف بعد الرحيل عن ضغوط الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مروان محسن مهاجم الأهلى السابق من الانتقال إلى نادى فيوتشر الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز بناء على طلب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، والذى يتولى تدريب الفريق الصاعد، واقتربت المفاوضات من الحسم والانتهاء.

ويمتلك مروان محسن العديد من العروض خلال هذه الفترة أبرزها من ناديى فاركو وبيراميدز بجانب فيوتشر، الذى اقترب من ضم اللاعب بشكل نهائي.

ولعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ويأمل مروان محسن من العودة للتهديف والمنافسة على هداف لقب الدورى الموسم المقبل، بعد الرحيل عن الأهلى والضغوط التي كان يتعرض لها داخل القلعة الحمراء، ويسعى لإثبات قدراته من جديد والعودة لهز الشباك خاصة أن الضغوط في فيوتشر ستكون أقل من الأهلى.