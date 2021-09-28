صلاح يحقق أرقاما تاريخية في دوري الأبطال بثنائية أمام بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفين لفريقه في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف صلاح الأول جاء في الدقيقة 18 من اللقاء بعد تسديدة من كورتيس جونز لترتد من الحارس، ليكملها المهاجم المصري داخل الشباك بعد مباغته للدفاع.

وعاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة الـ60 من صناعة النجم الشاب كورتيس جونس.

وحقق صاحب الـ29 عاما العديد من الأرقام المميزة بعد زيارة شباك بورتو، نستعرضها في السطور التالية:

- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب إفريقي يسجل في دوري أبطال أووربا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفا).

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثماني لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في إبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كل من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).

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