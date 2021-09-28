اتحاد الكرة يعلن.. تعيين العطار مديرًا تنفيذيًا.. وإخطار الوزارة بعمومية غير عادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، إخطار وزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي، بعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب الأندية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر من اتحاد اتحاد، فإنه تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية العمومية، بتواجد 146 ناديًا.

كما أعلن اتحاد الكرة، تعيين وليد العطار مديرًا تنفيذيًا للاتحاد بشكل رسمي بعدما قام بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة الماضية.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقتضيه اللوائح المنظمة لذلك.