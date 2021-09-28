بالفيديو.. صلاح يسجل ثنائية في بورتو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سجل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، هدفًا لفريقه خلال المباراة التي تجمعه مع بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 18 من اللقاء بعد تسديدة من كورتيس جونز لترتد من الحارس، ليكملها المهاجم المصري داخل الشباك بعد مباغته للدفاع.

كما نجح صلاح في تسجيل هدفًا ثانيًا خلال المباراة بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء بعدما تلقى تمريرة من جونز، لينفرد بالمرمى تمامًا مسجلًا ثالث أهداف فريقه.

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا إلى ثلاثة أهداف، بعدما سبق له التسجيل في الجولة الأولى ضد ميلان الإيطالي.

وأصبح بورتو هو أكثر فريق نجح محمد صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف.

وغادر صلاح الملعب في الدقيقة الـ65 بعدما قرر المدرب يورجن كلوب استبداله.